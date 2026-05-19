Хикмет Гаджиев: Не каждая страна способна принять форум масштаба WUF13

Не каждая страна в мире обладает возможностями и условиями для проведения мероприятий масштаба 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

Как сообщает Report, об этом заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев в рамках WUF13 в Баку.

По его словам, Азербайджан уже зарекомендовал себя как площадка для проведения крупных международных мероприятий.

"Азербайджан успешно принял COP29 и так же успешно проводит WUF13. Не в каждой стране существуют такие условия для проведения подобных мероприятий, как у нас. Причинами этого могут быть вопросы безопасности и войны", - заявил помощник президента.