Беларусь и Азербайджан планируют проекты на $1 млрд

Беларусь и Азербайджан планируют реализацию совместных проектов общей стоимостью около $1 млрд.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорь Сергеенко в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку.

По его словам, белорусская делегация принимает участие в форуме по поручению президента Беларуси Александра Лукашенко.

"Форум организован на великолепном уровне. Здесь участвуют более 45 тысяч человек. Это масштабное мероприятие", — отметил Сергеенко.

Он подчеркнул, что главной целью международного сотрудничества должно быть создание комфортных условий жизни для людей.

"Развитие двусторонних отношений с дружественным нам Азербайджаном является одним из наших приоритетов. Мы обсуждаем это направление с нашими партнерами", — заявил председатель Палаты представителей.

По его словам, Беларусь также намерена участвовать в проектах на освобожденных территориях Азербайджана.

"Безусловно, при участии Республики Беларусь планируются проекты на освобожденных территориях", — сказал Сергеенко, отметив, что общая стоимость совместных проектов составляет около $1 млрд.

Он добавил, что в двусторонних отношениях между Азербайджаном и Беларусью "нет закрытых тем".