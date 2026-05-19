 Беларусь и Азербайджан планируют проекты на $1 млрд | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Политика

Беларусь и Азербайджан планируют проекты на $1 млрд

First News Media14:42 - Сегодня
Беларусь и Азербайджан планируют проекты на $1 млрд

Беларусь и Азербайджан планируют реализацию совместных проектов общей стоимостью около $1 млрд.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорь Сергеенко в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку.

По его словам, белорусская делегация принимает участие в форуме по поручению президента Беларуси Александра Лукашенко.

"Форум организован на великолепном уровне. Здесь участвуют более 45 тысяч человек. Это масштабное мероприятие", — отметил Сергеенко.

Он подчеркнул, что главной целью международного сотрудничества должно быть создание комфортных условий жизни для людей.

"Развитие двусторонних отношений с дружественным нам Азербайджаном является одним из наших приоритетов. Мы обсуждаем это направление с нашими партнерами", — заявил председатель Палаты представителей.

По его словам, Беларусь также намерена участвовать в проектах на освобожденных территориях Азербайджана.

"Безусловно, при участии Республики Беларусь планируются проекты на освобожденных территориях", — сказал Сергеенко, отметив, что общая стоимость совместных проектов составляет около $1 млрд.

Он добавил, что в двусторонних отношениях между Азербайджаном и Беларусью "нет закрытых тем".

Поделиться:
270

Актуально

Мнение

WUF13 в Баку: что предлагает Азербайджан для глобальной повестки городов

Общество

Погода на среду: В Баку ожидается до 25 градусов тепла 

Политика

Хикмет Гаджиев: Азербайджан восстанавливает разрушенные территории «с нуля» и ...

Xроника

Ильхам Алиев принял председателя Палаты представителей Национального собрания ...

Политика

Азербайджан и Грузия работают над восстановлением пассажирского железнодорожного сообщения

Хикмет Гаджиев: Антиазербайджанские кампании теряют финансирование 

Беларусь и Азербайджан планируют проекты на $1 млрд

Хикмет Гаджиев: Не каждая страна способна принять форум масштаба WUF13

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

AZAL: Распространяющиеся в соцсетях кадры не соответствуют действительности - ВИДЕО

Рейсы в Нахчыван вновь отменены

На Земле зафиксирована магнитная буря с уровнем G1

ADSEA: В Баку продолжается откачка дождевой воды с подтопленных улиц

Последние новости

Джаббаров: Для каждого освобожденного города определен отдельный экономический подход

Сегодня, 15:35

Yango и JET открывают аренду электросамокатов прямо в приложении — жители Баку получают доступ к парку из 2000 единиц транспорта

Сегодня, 15:27

Азербайджан и Грузия работают над восстановлением пассажирского железнодорожного сообщения

Сегодня, 15:07

Президент Ильхам Алиев встретился с Президентом Республики Маврикий - ФОТО

Сегодня, 15:03

Аварийный мост сносят: построят новый - ВИДЕО

Сегодня, 14:57

Хикмет Гаджиев: Антиазербайджанские кампании теряют финансирование 

Сегодня, 14:55

Беларусь и Азербайджан планируют проекты на $1 млрд

Сегодня, 14:42

Хикмет Гаджиев: Не каждая страна способна принять форум масштаба WUF13

Сегодня, 14:40

Погода на среду: В Баку ожидается до 25 градусов тепла 

Сегодня, 14:38

Сахиба Гафарова: Отношения Азербайджана и Беларуси развиваются всесторонне

Сегодня, 14:33

Хикмет Гаджиев: Азербайджан восстанавливает разрушенные территории «с нуля» и даже «с минуса»

Сегодня, 14:27

Азербайджанские фильмы вошли во внеконкурсную программу Каннского кинофестиваля - ФОТО

Сегодня, 14:25

Хикмет Гаджиев: Азербайджан обеспечил жильем 300 тысяч вынужденных переселенцев

Сегодня, 14:20

Ильхам Алиев принял председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси - ФОТО

Сегодня, 14:05

Джейхун Байрамов: Азербайджан изменили региональную динамику на Южном Кавказе

Сегодня, 13:53

Пенсии по всей республике будут выплачены в этот день

Сегодня, 13:50

Байрамов: Азербайджан продвигает мультимодальную повестку в рамках постконфликтной стратегии

Сегодня, 13:47

Мирзоян исключил «политический развод» Армении с Россией

Сегодня, 13:45

Главный министр провинции Пенджаб Марьям Наваз Шариф открыла павильон Пакистана на WUF13

Сегодня, 13:43

Шуша и Трабзон стали городами-побратимами - ФОТО

Сегодня, 13:40
Все новости
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

1news.az продолжает рубрику «Улицы Баку», в рамках которой мы рассказываем нашим читателям о выдающихся личностях Азербайджана, чьи имена увековечены в14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02
«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

07 / 05 / 2026, 16:57
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25