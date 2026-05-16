Китай и США заявили о готовности содействовать мирному урегулированию в Украине

Министерство иностранных дел КНР сообщило о намерении Пекина и Вашингтона играть конструктивную роль в разрешении украинского кризиса по итогам официальных переговоров между Си Цзиньпином и Дональдом Трампом.

Глава китайского внешнеполитического ведомства Ван И подтвердил, что обе державы выступают за скорейшее прекращение боевых действий. По его словам, стороны уже приложили значительные усилия для стимулирования переговорного процесса. В Пекине подчеркнули, что США и Китай планируют поддерживать постоянный диалог для поиска путей политического урегулирования ситуации. Ван И также добавил, что урегулирование сложных международных конфликтов требует времени и непрерывных дипломатических контактов.

Заявление прозвучало сразу после завершения официального государственного визита американского президента в Китай.