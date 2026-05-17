Биньямин Нетаньяху и Дональд Трамп обсудили возобновление ударов по Ирану

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого лидеры обсудили координацию действий вокруг Тегерана и итоги визита американского лидера в Китай.

По информации израильского портала Ynet, беседа состоялась перед началом заседания Кабинета министров еврейского государства по вопросам безопасности и продолжалась более получаса. В ходе диалога Дональд Трамп проинформировал Нетаньяху о результатах своей недавней поездки в КНР, после чего стороны сосредоточились на обострении ситуации вокруг Ирана.

Ключевой темой обсуждения стала вероятность возобновления скоординированных военных ударов по иранской территории. Из официального заявления канцелярии израильского премьера следует, что окончательное решение о возобновлении военных действий остается за Трампом. При этом подчеркивается, что в случае принятия Вашингтоном положительного решения, Израиль с высокой долей вероятности присоединится к военной операции.

