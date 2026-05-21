На фоне продолжающихся попыток отдельных западных кругов представить российско-армянского миллиардера и спонсора российской войны против Украины Рубена Варданяна в качестве «политического заключенного», его выдвижение на престижную европейскую премию Вацлава Гавела в области прав человека вызвало резкую реакцию экспертов и общественности. Критики этой инициативы подчеркивают, что речь идет не о защите прав человека, а о попытке политизировать фигуру человека, связанного с сепаратизмом, продвижением российских нарративов и финансированием структур, действовавших против территориальной целостности Азербайджана.

Речь идет о бывшем так называемом «госминистре» бывшего армянского сепаратистского режима в Карабахе Рубене Варданяне, которого Бакинский военный суд приговорил к 20 годам лишения свободы, признав виновным в преступлениях против мира и человечности, военных преступлениях, терроризме, финансировании терроризма, а также в других тяжких преступлениях. В настоящее время Р. Варданян отбывает тюремный срок в Баку.

Указом президента Украины Р. Варданян также внесен в санкционный список и в базу «Миротворец», а также объявлен в розыск за поддержку российской агрессии против Украины.

«Политические силы, пытающиеся представить фигуру Рубена Варданяна как «жертву режима» и продвигать его на европейские премии, фактически используют европейские институты для оправдания людей с крайне неоднозначной репутацией», — такое мнение озвучил в интервью 1news.az руководитель Украинского аналитического центра, эксперт Александр Охрименко, комментируя попытки отдельных кругов связать имя Варданяна с европейской правозащитной повесткой.

По его словам, европейские политики нередко становятся инструментом в руках лоббистских структур, которые выстраивают примитивную схему: «если человек против власти — значит, он автоматически герой». Однако подобный подход, считает эксперт, наносит удар прежде всего по самим европейским институтам и их репутации.

«Человек с настолько запутанным и подозрительным бэкграундом выдвигается на общеевропейскую премию — это уже вызывает серьезные вопросы. Проблема в том, что многие европейские политики даже не пытаются глубоко разобраться в сути вопроса. Их интересует только общая политическая канва: против власти — значит «свой», — отметил он.

Комментируя упоминание Варданяна в украинской базе «Миротворец», эксперт подчеркнул, что этот факт лишь усиливает противоречивость попыток представить его как фигуру, ассоциируемую с европейскими ценностями.

«Можно иметь разные политические взгляды, но когда человек фактически транслирует путинские нарративы, а затем его пытаются представить чуть ли не символом европейской борьбы за права — это выглядит абсурдно», — заявил он.

