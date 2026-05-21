 Премия Гавела и дело Варданяна: Европа рискует собственной репутацией – мнение эксперта | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Мнение

Премия Гавела и дело Варданяна: Европа рискует собственной репутацией – мнение эксперта

Себа Агаева22:47 - 21 / 05 / 2026
Премия Гавела и дело Варданяна: Европа рискует собственной репутацией – мнение эксперта

На фоне продолжающихся попыток отдельных западных кругов представить российско-армянского миллиардера и спонсора российской войны против Украины Рубена Варданяна в качестве «политического заключенного», его выдвижение на престижную европейскую премию Вацлава Гавела в области прав человека вызвало резкую реакцию экспертов и общественности. Критики этой инициативы подчеркивают, что речь идет не о защите прав человека, а о попытке политизировать фигуру человека, связанного с сепаратизмом, продвижением российских нарративов и финансированием структур, действовавших против территориальной целостности Азербайджана.

Речь идет о бывшем так называемом «госминистре» бывшего армянского сепаратистского режима в Карабахе Рубене Варданяне, которого Бакинский военный суд приговорил к 20 годам лишения свободы, признав виновным в преступлениях против мира и человечности, военных преступлениях, терроризме, финансировании терроризма, а также в других тяжких преступлениях. В настоящее время Р. Варданян отбывает тюремный срок в Баку.

Указом президента Украины Р. Варданян также внесен в санкционный список и в базу «Миротворец», а также объявлен в розыск за поддержку российской агрессии против Украины.

«Политические силы, пытающиеся представить фигуру Рубена Варданяна как «жертву режима» и продвигать его на европейские премии, фактически используют европейские институты для оправдания людей с крайне неоднозначной репутацией», — такое мнение озвучил в интервью 1news.az руководитель Украинского аналитического центра, эксперт Александр Охрименко, комментируя попытки отдельных кругов связать имя Варданяна с европейской правозащитной повесткой.

По его словам, европейские политики нередко становятся инструментом в руках лоббистских структур, которые выстраивают примитивную схему: «если человек против власти — значит, он автоматически герой». Однако подобный подход, считает эксперт, наносит удар прежде всего по самим европейским институтам и их репутации.

«Человек с настолько запутанным и подозрительным бэкграундом выдвигается на общеевропейскую премию — это уже вызывает серьезные вопросы. Проблема в том, что многие европейские политики даже не пытаются глубоко разобраться в сути вопроса. Их интересует только общая политическая канва: против власти — значит «свой», — отметил он.

Комментируя упоминание Варданяна в украинской базе «Миротворец», эксперт подчеркнул, что этот факт лишь усиливает противоречивость попыток представить его как фигуру, ассоциируемую с европейскими ценностями.

«Можно иметь разные политические взгляды, но когда человек фактически транслирует путинские нарративы, а затем его пытаются представить чуть ли не символом европейской борьбы за права — это выглядит абсурдно», — заявил он.

Читайте по теме:

Дмитрий Гордон жестко разнес выдвижение Рубена Варданяна на премию Гавела - ВИДЕО

 

 

Поделиться:
265

Актуально

Общество

Запущена продажа билетов на поезд Баку–Тбилиси–Баку

Политика

В Баку состоялся 7-й Диалог Азербайджан–Европейский Союз по вопросам ...

Политика

Джейхун Байрамов обсудил с Аминой Мохаммед сотрудничество Азербайджана и ООН - ...

Общество

Лейла Алиева встретилась с королём Эсватини - ФОТО

Мнение

Премия Гавела и дело Варданяна: Европа рискует собственной репутацией – мнение эксперта

Global Sumud: что произошло с глобальной флотилией и почему мир осудил Израиль? – ФОТО - ВИДЕО

Вызов неоколониализму: как Азербайджан вывел Новую Каледонию в центр глобальной дискуссии

Кампания против посла Азербайджана в Турции: кто и зачем пытается раскачать союз Баку и Анкары?

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

Дипломатический бумеранг: Баку ответил тонко

Из пепла к рассвету: как Карабах побеждает тишину и руины

Кампания против посла Азербайджана в Турции: кто и зачем пытается раскачать союз Баку и Анкары?

Тень «Штази» над Европой: методы восточногерманской спецслужбы снова в действии?

Последние новости

Завтра часть Баку останется без газа

Сегодня, 00:00

Запущена продажа билетов на поезд Баку–Тбилиси–Баку

21 / 05 / 2026, 23:50

Трамп: Конфликт с Ираном подойдет к концу уже «очень скоро»

21 / 05 / 2026, 23:40

Президент Кыргызстана направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

21 / 05 / 2026, 23:20

В Баку состоялся 7-й Диалог Азербайджан–Европейский Союз по вопросам безопасности - ФОТО

21 / 05 / 2026, 23:08

Джейхун Байрамов обсудил с Аминой Мохаммед сотрудничество Азербайджана и ООН - фото

21 / 05 / 2026, 23:00

Премия Гавела и дело Варданяна: Европа рискует собственной репутацией – мнение эксперта

21 / 05 / 2026, 22:47

Трамп: США намерены уничтожить иранский обогащенный уран, если получат его

21 / 05 / 2026, 22:42

В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю 28 Мая - Дня независимости - ОБНОВЛЕНО

21 / 05 / 2026, 22:40

Али Асадов прибыл с визитом в Туркменистан

21 / 05 / 2026, 22:20

Кямал Абдулла отреагировал на общественную реакцию на его высказывания о женщинах - ВИДЕО

21 / 05 / 2026, 22:00

Депутат о детских пособиях: Если государство будет платить за ребёнка, люди могут перестать работать - ВИДЕО

21 / 05 / 2026, 21:40

Два азербайджанских борца завоевали золото на чемпионате Европы

21 / 05 / 2026, 21:20

В Афганистане снизили возраст для вступления девочек в брак с 16 до 9 лет

21 / 05 / 2026, 21:00

Известный турецкий актёр Кадир Инаныр подключён к аппарату ИВЛ

21 / 05 / 2026, 20:40

Лейла Алиева встретилась с королём Эсватини - ФОТО

21 / 05 / 2026, 20:25

Александр Плющенко: Мне дали спортивное гражданство Азербайджана на пять лет

21 / 05 / 2026, 20:15

Азербайджанская каратистка Медина Садыхова вышла в финал чемпионата Европы

21 / 05 / 2026, 20:00

«Карабах» воспрепятствовал переходу Эльвина Джафаргулиева в «Нефтчи», запросив за него более 3 миллионов

21 / 05 / 2026, 19:41

Ильхам Алиев принял заместителя Генерального секретаря ООН — ФОТО

21 / 05 / 2026, 19:40
Все новости
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

1news.az продолжает рубрику «Улицы Баку», в рамках которой мы рассказываем нашим читателям о выдающихся личностях Азербайджана, чьи имена увековечены в14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02
«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

07 / 05 / 2026, 16:57
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25