Джейхун Байрамов обсудил с Аминой Мохаммед сотрудничество Азербайджана и ООН - фото

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 21 мая провёл встречу с делегацией во главе с заместителем Генерального секретаря Организации Объединённых Наций Аминой Мохаммед, находящейся с визитом в стране.

Как сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана, на встрече обсуждались текущее состояние и перспективы сотрудничества между Азербайджаном и ООН. Стороны обменялись мнениями по вопросам многостороннего взаимодействия, реализации Целей устойчивого развития, климатической повестки, а также проектов по восстановлению и реконструкции в постконфликтный период.

Джейхун Байрамов подчеркнул вклад Азербайджана в международную повестку в сферах мира, безопасности и устойчивого развития, а также отметил роль страны в продвижении регионального сотрудничества и укреплении связей между государствами.

Отдельное внимание было уделено масштабным восстановительным работам на освобождённых от оккупации территориях и мерам по обеспечению безопасного и достойного возвращения вынужденных переселенцев.

Также обсуждалась роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности и развитии региональной взаимосвязанности, включая стратегическое сотрудничество с государствами Центральной Азии.

Амина Мохаммед отметила важность партнёрства между ООН и Азербайджаном, подчеркнув необходимость расширения сотрудничества в сферах устойчивого развития, градостроительства, климатической политики и гуманитарных вопросов.

В завершение стороны обменялись мнениями по другим региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.