Начались работы по устранению последствий оползня на автодороге Алтыагадж-Хызы

По распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева начались восстановительно-укрепительные работы на автомобильной дороге Алтыагадж-Хызы, где ранее в результате сильных дождей произошел оползень.

Как сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА), для обеспечения безопасного и стабильного состояния дороги на территорию направлено достаточное количество техники и живой силы, ведутся работы по восстановлению участков, деформированных в результате оползня, очистке грунтовых масс и укреплению дорожного полотна.

В то же время принимаются дополнительные превентивные меры для минимизации рисков, связанных с дождливой погодой.

Отметим, что согласно распоряжению президента, планируется устранить ущерб, причиненный дождями и паводковыми водами (в марте-апреле 2026 года - ред.), не только на дороге Алтыагадж-Хызы, но и на 25 автомагистралях по всей стране. В рамках этой работы будет восстановлена ​​поврежденная дорожная инфраструктура, отремонтированы мосты и водопропускные трубы, а также усилены защитные меры в опасных зонах.

