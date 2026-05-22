Президент Нигерии намерен переименовать страну?

Президент Нигерии Бола Тинубу не собирается переименовывать страну в Соединенные Штаты Нигерии.

Информацию об этом опровергли в администрации главы государства.

«Администрация президента информирует нигерийцев о несоответствии истине вирусных ложных сообщений с утверждениями о том, что президент Тинубу добивается внесения изменений в конституцию с целью изменить название Нигерии на Соединенные Штаты Нигерии», — указано в сообщении.

Отмечается, что нигерийский лидер также не собирается отменять законы шариата для северных регионов страны, где проживает мусульманское большинство. В администрации призвали не обращать внимания на подобные слухи.

