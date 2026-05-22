Пашинян заявил о «стратегической договоренности» по цене на российский газ

Армения и Россия пришли к четкой стратегической договоренности по цене на газ, и она не может меняться.

Уверенность в этом выразил премьер-министр Никол Пашинян.

"По вопросу подорожания газа — такого не может быть, потому что у нас есть контракт. Этот контракт действует, и он взаимовыгоден. В этом договоре есть условия, и по части цены на газ мы пришли к четким стратегическим договоренностям, и они должны соблюдаться", — заявил он на брифинге.

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Пашиняном 1 апреля указал на большую разницу между ценой на российский газ для Армении и ценами на газ в Европе. По словам российского лидера, сейчас цены на газ в Европе зашкаливают за $600 за 1 тыс. кубов, тогда как Армении Россия продает газ за $177,5 за тыс. кубов.

4 апреля спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что страна выйдет из ОДКБ, ЕАЭС и остальных структур, если цены на газ будут подняты. 21 мая министр экономики Армении Геворг Папоян сообщил, что в республике разработаны механизмы на случай повышения цен на российский газ.

Источник: ТАСС