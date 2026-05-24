Нетаньяху: Трамп вновь подтвердил право Израиля защищать себя от угроз на всех фронтах

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в ходе ночного телефонного разговора президент США Дональд Трамп подтвердил право израильской стороны действовать против существующих угроз на всех направлениях, включая Ливан.

Соответствующую публикацию глава израильского правительства разместил на своей официальной странице в социальной сети X. По словам Нетаньяху, ключевой темой беседы с американским лидером стали предстоящие переговоры по выработке окончательного соглашения, касающегося иранской ядерной программы. В ходе этого обсуждения Трамп вновь подчеркнул суверенное право Израиля защищать себя от любых внешних угроз на всех существующих фронтах.

"Ночью я провел разговор с Трампом по вопросу предстоящих переговоров по окончательному соглашению по иранской ядерной программе. Трамп вновь подтвердил право Израиля защищать себя от угроз на всех фронтах, включая Ливан", - отметил Нетаньяху.

Премьер-министр Израиля также отметил, что позиции руководства Соединенных Штатов и израильской стороны относительно обязательных условий потенциального соглашения с Тегераном полностью совпали. Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что любой итоговый документ обязан полностью ликвидировать иранскую ядерную угрозу. В качестве ключевых пунктов израильский лидер назвал обязательный демонтаж всех объектов Ирана по обогащению урана, а также полный вывоз уже обогащенного ядерного материала за пределы территории исламской республики.

