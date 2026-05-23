Франция закрыла въезд Бен-Гвиру из-за видео с унижением сторонников Палестины

Франция запретила въезд на свою территорию министру национальной безопасности Израиля Итамару Бен-Гвиру после публикации им видеозаписи, на кадрах которой зафиксировано унижение задержанных пропалестинских активистов. Соответствующее сообщение разместил в X глава МИД республики Жан-Ноэль Барро.

«С сегодняшнего дня Итамару Бен-Гвиру запрещен въезд на французскую территорию. Это решение принято в связи с его недопустимыми действиями в отношении граждан Франции и других европейских стран - участников флотилии «Сумуд», - написал руководитель внешнеполитического ведомства.

В то же время он указал, что Париж «не одобряет инициативу этой флотилии, которая не приносит никакой реальной пользы и лишь создает дополнительную нагрузку на дипломатические и консульские службы». «Однако мы не можем мириться с тем, что французских граждан таким образом запугивают, угрожают им или применяют к ним силу, тем более когда речь идет о действиях должностного лица. Отмечу, что эти действия были осуждены многими израильскими политическими деятелями», - подчеркнул Барро.

Он также призвал Евросоюз ввести санкции против Бен-Гвира.

Ранее израильский министр опубликовал в соцсети X видеозапись прибытия активистов пропалестинской флотилии «Сумуд». На этих кадрах видно, как израильские стражи порядка подвергают их унизительному обращению.

Источник: ТАСС