Как будет работать Бакинское метро в праздничные дни

В связи с празднованием Дня независимости и Гурбан байрам Бакинский метрополитен с 27 по 31 мая перейдет на усиленный режим работы.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на ЗАО "Бакинский метрополитен", в график движения поездов внесены изменения.

Согласно утвержденному плану, на участке "28 Мая-Ахмедлы" и в обратном направлении поезда будут курсировать с интервалом в 2 минуты 30 секунд, а на отрезке линии "Ази Асланов-Ахмедлы" - 7 минут.

На Фиолетовой линии движение составов организуют по графику выходных дней (суббота - воскресенье). В то же время расписание поездов на участке "Джафар Джаббарлы - Хатаи" останется без изменений, а в направлении станции "Бакмил" и обратно движение будет регулироваться в соответствии с субботним графиком.

Кроме того, в депо будут находиться в полной готовности резервные составы, которые при необходимости незамедлительно выпустят на линию.