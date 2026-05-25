Ильхам Алиев недоволен объемами производства пшеницы в Азербайджане

Производство пшеницы в Азербайджане находится на неудовлетворительном уровне.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев на совещании, посвященном вопросам сельского хозяйства.

«Мы обеспечиваем себя пшеницей всего на уровне 55%, и, к сожалению, этот коэффициент не растет. Мы просто топчемся на месте. Вот уже сколько лет производство пшеницы у нас находится именно на этом уровне, несмотря на то, что был дан очень большой толчок, было создано множество агропарков», - отметил Ильхам Алиев.

По его словам, создание агропарков сыграло очень большую роль в развитии сельского хозяйства.

«Несмотря на это, производство пшеницы и коэффициент самообеспечения ею у нас не растут. Внутреннее производство — 1 миллион 573 тысячи тонн, импорт — 1 миллион 267 тысяч тонн. Вот этот импорт мы должны сократить. Естественно, учитывая нашу географию, учитывая посевные площади, учитывая необходимость выращивания других видов сельскохозяйственной продукции, мы не должны ставить цель обеспечить себя продовольственной пшеницей на 100 процентов. Однако в любом случае 55 процентов - это неприемлемая цифра, и она обязательно должна вырасти», - подчеркнул глава государства.

Ситуацию по другим зерновым Ильхам Алиев назвал «в принципе положительной», отметив, что Азербайджан обеспечивает себя на 95%, и импорт здесь незначителен.

«Зернобобовые. Внутреннее производство — 23 тысячи тонн, импорт — 15 тысяч тонн. То есть индекс самообеспечения составляет 63%. Картофель. Обеспечиваем себя на 91%, импортируем 160 тысяч тонн. Однако должен также отметить, что 71 тысячу тонн мы и экспортируем. Поэтому здесь, то есть дефицит, не так уж велик. Возможности для увеличения производства картофеля тоже есть, и мы должны полностью ликвидировать импорт и как обеспечивать себя сами, так и в то же время экспортировать в гораздо больших объемах», - указал президент.