Президент утвердил соглашение о строительстве газотурбинной электростанции в Сербии

Президент Ильхам Алиев подписал Указ об утверждении «Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Сербия о разработке, проектировании, строительстве и управлении газотурбинной электростанцией в Республике Сербия».

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Глава государства утвердил данное Соглашение, которое было подписано 15 февраля 2026 года в Белграде. Согласно указу, Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) поручено обеспечить реализацию всех положений документа после его вступления в силу. В свою очередь, Министерству иностранных дел Азербайджана предписано направить официальное уведомление правительству Сербии о выполнении Баку всех внутригосударственных процедур, необходимых для того, чтобы межправительственное соглашение официально вступило в силу.