Баку ответил, Брюссель задумался: депутат о переломе в отношениях с Европарламентом

First News Media16:05 - Сегодня
На прошлой неделе на пленарных заседаниях Европарламента в Страсбурге обсуждалось решение Милли Меджлиса Азербайджана о приостановке всех форм сотрудничества с ЕП и выходе из парламентской ассамблеи Euronest.

Ряд влиятельных евродепутатов выступили с резкими заявлениями уже в адрес самого Евросоюза и его политики в отношении Азербайджана.

Одним из самых заметных стало выступление Кристиана Василе Терхеса. Румынский депутат заявил, что Азербайджан давно перестал быть просто одним из многих партнёров Евросоюза. По его словам, страна играет ключевую роль в обеспечении энергетической стабильности Европы и развитии транспортных связей между континентом и Центральной Азией.

Терхес напомнил, что Азербайджан оказал стратегически важную помощь европейским странам в снижении зависимости от российских энергоресурсов, обеспечении поставок топлива и оказании гуманитарной поддержки Украине. Он особо подчеркнул значение Срединного коридора и географического положения Азербайджана как важного связующего звена. Депутат прямо назвал текущий подход Европарламента «геополитическим саморазрушением» и отметил, что апрельская резолюция по Армении была использована как инструмент давления на Баку, что оказалось ошибочным и наносящим ущерб интересам самой Европы.

Не менее жёстко высказался Томаш Фрёлих. Он заявил, что полностью понимает недовольство Азербайджана постоянными нравоучениями со стороны Европарламента. Фрёлих обратил внимание коллег на простую экономическую реальность: трубопроводный газ из Азербайджана сегодня крайне важен для нормальной работы европейской промышленности. «Мы сами отказались от российского газа, а американский СПГ стоит значительно дороже. Если мы продолжим эту игру, то рискуем нанести серьёзный удар по своей собственной энергетической безопасности», — предупредил он.

Анжелин Фюре из группы «Патриоты за Европу» охарактеризовала ситуацию как стратегический провал европейской политики в регионе. Она назвала решение Азербайджана о выходе из Euronest не просто техническим шагом, а серьёзным ответным ударом. По её мнению, Европа пыталась работать на два фронта, усиливая политическое давление на Баку, но при этом сохранять выгодное энергетическое сотрудничество», - заявила она, добавив, что такая политика не может быть эффективной.

Дан Барна признал, что значение Азербайджана для Евросоюза постоянно возрастает, и эту реальность уже нельзя игнорировать. А Лукас Зипер обратил внимание на очевидное противоречие в подходе ЕС: нельзя одновременно называть страну значимым партнёром и в то же время демонстрировать, что она находится за пределами «круга приемлемых» государств. По его словам, такая непоследовательность серьёзно подрывает доверие к европейской дипломатии в мире.

Эти выступления свидетельствуют о растущем расколе внутри Европарламента между идеологическим и более практичными взглядами.

В этой связи редакция 1news.az обратилась с рядом вопросов к депутату Милли Меджлиса Севиндж Фаталиевой, чтобы выяснить, насколько серьёзны эти заявления и что они означают для будущего отношений.

Эксперт считает, что выступления ряда депутатов на пленарном заседании Европейский парламент нельзя воспринимать как случайные эмоциональные заявления.

По её словам, происходящее является отражением более глубоких процессов, которые постепенно начинают проявляться внутри самого европейского политического истеблишмента.

«В Брюсселе постепенно приходит осознание того, что многолетняя предвзятая линия Европарламента в отношении Азербайджана фактически провалилась. Она не только не принесла ожидаемых результатов, но и привела к обратному эффекту — кризису доверия, тупику в диалоге и снижению влияния Евросоюза на Южном Кавказе», — подчеркнула она.

С.Фаталиева отметила, что принципиально важным моментом стало то, что критика в адрес прежней политики прозвучала уже не из Баку, а непосредственно внутри стен Европарламента.

«Ряд европейских депутатов фактически признал, что многочисленные резолюции, принимавшиеся под предлогом “поддержки Армении” или “защиты демократии”, на практике использовались как инструмент политического давления на Азербайджан», — заявила парламентарий.

По её мнению, для площадки, где на протяжении многих лет доминировал антиазербайджанский нарратив, а позиция Баку зачастую игнорировалась, это уже само по себе является серьёзным сигналом.

При этом С.Фаталиева подчеркнула, что говорить о полном развороте политики Европы пока преждевременно, однако тенденция к переосмыслению очевидна.

«Европарламент впервые в полной мере столкнулся с последствиями собственной недальновидной политики. Азербайджан ясно дал понять, что не намерен мириться с двойными стандартами и языком ультиматумов», — сказала она.

Комментируя причины длительного давления со стороны Европарламента, депутат отметила, что в данном случае проявился разрыв между реальными стратегическими интересами Европы и идеологизированным подходом части евродепутатов.

По её словам, исполнительные структуры ЕС прекрасно понимают значение Азербайджана как надёжного гаранта энергетической безопасности Европы и важнейшего звена Среднего коридора.

«На фоне глобального энергетического кризиса значение Азербайджана для Европы только возросло. Однако Европарламент слишком часто действовал не как прагматичный геополитический институт, а как площадка политического популизма и инструмент влияния определённых лоббистских кругов», — подчеркнула С.Фаталиева.

Она также отметила, что европейские структуры долгое время не хотели принимать новую геополитическую реальность, в которой Азербайджан самостоятельно восстановил свою территориальную целостность и сегодня играет ключевую роль в формировании региональной архитектуры безопасности.

«Именно независимая и суверенная политика Баку вызвала раздражение у тех сил, которые привыкли рассматривать страны региона через призму старых политических подходов», — считает она.

Говоря о перспективах восстановления доверия между сторонами, С.Фаталиева заявила, что многое теперь зависит от самого Брюсселя.

«Европа должна отказаться от политики двойных стандартов и перейти к действительно равноправному диалогу. Невозможно одновременно выстраивать с Баку стратегическое энергетическое партнёрство и принимать политически мотивированные резолюции, посягающие на суверенитет Азербайджана», — сказала депутат.

По её мнению, ЕС также должен отказаться от попыток реанимировать старые конфликтные нарративы вокруг Карабаха и сосредоточиться на поддержке реального процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

«Сегодня на повестке дня стоят вопросы мира, экономического восстановления региона, развития транспортных коммуникаций и долгосрочной стабильности. Любое внешнее вмешательство, основанное на политических амбициях, лишь подрывает этот процесс», — подчеркнула С.Фаталиева.

Она добавила, что Азербайджан всегда выступал за конструктивное сотрудничество, однако дальнейшее развитие отношений возможно исключительно на основе взаимного уважения, признания суверенитета и баланса интересов.

Вюсаля Азимзаде

