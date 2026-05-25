В Азербайджане завершается процесс уточнения списков избирателей.

Как сообщает АПА, согласно Избирательному кодексу, участковые избирательные комиссии ежегодно до 5 февраля должны уточнить списки избирателей на своих территориях и представить их окружным избирательным комиссиям (ОИК).

Окризбиркомы не позднее 5 апреля должны представить в Центральную избирательную комиссию Азербайджана (ЦИК) уточнённые предварительные списки избирателей по избирательным округам. В свою очередь, ЦИК должна обеспечить составление единого списка избирателей по стране. Постоянный список избирателей по каждому избирательному участку должен ежегодно утверждаться участковой избирательной комиссией не позднее 30 мая в форме, определённой ЦИК.

Завтра ЦИК Азербайджана подведёт итоги процесса уточнения списков избирателей.