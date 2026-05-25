Балакиши Касумов вновь избран гендиректором İTV

Сегодня в Национальном совете телевидения и радио состоялось заседание Вещательного совета Общественной телерадиовещательной компании (ITV), на котором были проведены выборы на должность генерального директора компании.

Вещательный совет вновь избрал Балакиши Касумова генеральным директором ITV на 4 года, сообщает 1news.az со ссылкой на АПА.

Отмечается, что Б.Касумов был вновь избран гендиректором ITV по итогам единогласного голосования 8 членов Вещательного совета.

Напомним, что знаменитый знаток из популярной телеигры «Что? Где? Когда?» Б.Касумов находится на должности гендиректора Общественной телерадиовещательной компании с 2018 года.