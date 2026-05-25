Ученые зафиксировали рекордный рост психических расстройств в мире

За последние три десятилетия психические расстройства стали одной из наиболее серьезных угроз для глобального здоровья населения.

Согласно исследованию международной группы ученых «Глобальное бремя болезней», опубликованному в научном журнале Lancet, с 1990 года число зарегистрированных случаев психических заболеваний в мире увеличилось почти вдвое. Если в начале 1990-х годов масштабы проблемы были значительно ниже, то к 2023 году специалисты зафиксировали уже 1,17 миллиарда случаев различных психических расстройств.

Исследователи отмечают, что общий рост распространенности подобных заболеваний за 33 года составил 95,5%. При этом показатель заболеваемости достиг 14 210,7 случая на 100 тысяч человек, что на 24,2% превышает уровень начала 1990-х годов.

Особую обеспокоенность специалистов вызывает стремительный рост тревожных расстройств и депрессии. Существенное увеличение также наблюдается в случаях дистимии, нервной анорексии, булимии, шизофрении и поведенческих расстройств. По словам ученых, психические заболевания сегодня оказывают все более заметное влияние не только на состояние здоровья людей, но и на экономику, систему здравоохранения и социальную стабильность государств.

Одним из ключевых показателей исследования стал DALY — число лет здоровой жизни, потерянных из-за болезни или инвалидности. Если ранее психические расстройства занимали 12-е место среди причин глобального бремени болезней, то сегодня они поднялись уже на пятую позицию. По оценкам исследователей, только в 2023 году человечество суммарно потеряло около 171 миллиона лет полноценной жизни из-за инвалидности, связанной с психическими нарушениями.

На их долю приходится 17,3% всех случаев, связанных с ограничением трудоспособности и снижением качества жизни.

Исследование также выявило выраженные возрастные и гендерные различия. Наиболее высокий уровень бремени психических заболеваний зафиксирован среди женщин, показатель составил 2239,6 случая на 100 тысяч населения против 1900,2 среди мужчин. Наиболее уязвимой группой оказались подростки в возрасте от 15 до 19 лет, ведь именно в этой категории был зарегистрирован максимальный показатель DALY, достигший 2617,3 на 100 тысяч человек.

Авторы исследования обращают внимание и на значительную географическую разницу. Самые низкие показатели бремени психических расстройств были зафиксированы во Вьетнаме — 1302,4 DALY на 100 тысяч населения. На противоположной стороне рейтинга оказались Нидерланды, где показатель достиг 3555,8 на 100 тысяч человек.

Заметные различия наблюдаются и между странами с разным уровнем экономического развития. Так, в государствах со средним уровнем дохода показатель составил 1853 DALY на 100 тысяч населения, тогда как в странах с высоким уровнем дохода — 2184.

Среди всех форм психических заболеваний наибольший вклад в глобальное бремя внесли тревожные расстройства. В общем списке из 304 изученных заболеваний и травм они заняли 11-е место. Клиническая депрессия расположилась на 15-й позиции, а шизофрения — на 41-й.

Эксперты подчеркивают, что рост числа психических расстройств связан сразу с несколькими факторами: ускорением темпа жизни, социальным давлением, экономической нестабильностью, последствиями пандемии COVID-19, вооруженными конфликтами и ухудшением общего психоэмоционального состояния населения.

По мнению специалистов, ситуация требует не только расширения доступа к психиатрической и психологической помощи, но и пересмотра отношения общества к ментальному здоровью в целом.