 Ученые зафиксировали рекордный рост психических расстройств в мире | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Ученые зафиксировали рекордный рост психических расстройств в мире

Джамиля Суджадинова16:27 - Сегодня
Ученые зафиксировали рекордный рост психических расстройств в мире

За последние три десятилетия психические расстройства стали одной из наиболее серьезных угроз для глобального здоровья населения.

Согласно исследованию международной группы ученых «Глобальное бремя болезней», опубликованному в научном журнале Lancet, с 1990 года число зарегистрированных случаев психических заболеваний в мире увеличилось почти вдвое. Если в начале 1990-х годов масштабы проблемы были значительно ниже, то к 2023 году специалисты зафиксировали уже 1,17 миллиарда случаев различных психических расстройств.

Исследователи отмечают, что общий рост распространенности подобных заболеваний за 33 года составил 95,5%. При этом показатель заболеваемости достиг 14 210,7 случая на 100 тысяч человек, что на 24,2% превышает уровень начала 1990-х годов.

Особую обеспокоенность специалистов вызывает стремительный рост тревожных расстройств и депрессии. Существенное увеличение также наблюдается в случаях дистимии, нервной анорексии, булимии, шизофрении и поведенческих расстройств. По словам ученых, психические заболевания сегодня оказывают все более заметное влияние не только на состояние здоровья людей, но и на экономику, систему здравоохранения и социальную стабильность государств.

Одним из ключевых показателей исследования стал DALY — число лет здоровой жизни, потерянных из-за болезни или инвалидности. Если ранее психические расстройства занимали 12-е место среди причин глобального бремени болезней, то сегодня они поднялись уже на пятую позицию. По оценкам исследователей, только в 2023 году человечество суммарно потеряло около 171 миллиона лет полноценной жизни из-за инвалидности, связанной с психическими нарушениями.

На их долю приходится 17,3% всех случаев, связанных с ограничением трудоспособности и снижением качества жизни.

Исследование также выявило выраженные возрастные и гендерные различия. Наиболее высокий уровень бремени психических заболеваний зафиксирован среди женщин, показатель составил 2239,6 случая на 100 тысяч населения против 1900,2 среди мужчин. Наиболее уязвимой группой оказались подростки в возрасте от 15 до 19 лет, ведь именно в этой категории был зарегистрирован максимальный показатель DALY, достигший 2617,3 на 100 тысяч человек.

Авторы исследования обращают внимание и на значительную географическую разницу. Самые низкие показатели бремени психических расстройств были зафиксированы во Вьетнаме — 1302,4 DALY на 100 тысяч населения. На противоположной стороне рейтинга оказались Нидерланды, где показатель достиг 3555,8 на 100 тысяч человек.

Заметные различия наблюдаются и между странами с разным уровнем экономического развития. Так, в государствах со средним уровнем дохода показатель составил 1853 DALY на 100 тысяч населения, тогда как в странах с высоким уровнем дохода — 2184.

Среди всех форм психических заболеваний наибольший вклад в глобальное бремя внесли тревожные расстройства. В общем списке из 304 изученных заболеваний и травм они заняли 11-е место. Клиническая депрессия расположилась на 15-й позиции, а шизофрения — на 41-й.

Эксперты подчеркивают, что рост числа психических расстройств связан сразу с несколькими факторами: ускорением темпа жизни, социальным давлением, экономической нестабильностью, последствиями пандемии COVID-19, вооруженными конфликтами и ухудшением общего психоэмоционального состояния населения.

По мнению специалистов, ситуация требует не только расширения доступа к психиатрической и психологической помощи, но и пересмотра отношения общества к ментальному здоровью в целом.

Поделиться:
289

Актуально

Общество

Погода на вторник: В Баку ожидаются дожди и грозы 

Мнение

«Кюрмюкоба». Как в Азербайджане отмечают древний праздник, сохранивший память о ...

Политика

Владимир Путин поздравил Ильхама Алиева по случаю Дня независимости

Политика

Ильхам Алиев недоволен объемами производства пшеницы в Азербайджане

В мире

Россия закрыла въезд для клубники из Армении

Ученые зафиксировали рекордный рост психических расстройств в мире

Пакистан настаивает, чтобы Китай выступил гарантом соглашения США и Ирана

В Армении задержаны пять человек по делу о подкупе избирателей

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

Талибы узаконили детские браки, приравняв молчание девочек к согласию

Володин выступил с жестким заявлением в адрес Пашиняна 

Франция закрыла въезд Бен-Гвиру из-за видео с унижением сторонников Палестины

Дочь Тюркан Шорай также задержана в ходе операции в отношении знаменитостей

Последние новости

Последствия непогоды в Шеки: разрушен мост, отрезаны посевные площади и отключен свет - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 17:54

В Союзе кинематографистов назвали фейковыми подписи под заявлением о бойкоте выборов председателя

Сегодня, 17:51

Какие банки и пункты обмена валюты будут работать в праздники?

Сегодня, 17:49

Азербайджанские деятели кино бойкотируют выборы на пост председателя Союза кинематографистов - ФОТО

Сегодня, 17:47

«Кюрмюкоба». Как в Азербайджане отмечают древний праздник, сохранивший память о Кавказской Албании

Сегодня, 17:45

Ильхам Алиев: майские дожди в Баку увеличат водные ресурсы для сельского хозяйства

Сегодня, 17:35

Утверждена госпрограмма по развитию сельского хозяйства, рыболовства и аквакультуры на 2026-2030 годы

Сегодня, 17:35

Президент Ильхам Алиев утвердил соглашение с Сербией о сотрудничестве в области пищевой безопасности

Сегодня, 17:20

Президент утвердил соглашение о строительстве газотурбинной электростанции в Сербии

Сегодня, 17:20

Владимир Путин поздравил Ильхама Алиева по случаю Дня независимости

Сегодня, 17:10

Делегация Ирана прибыла в Доху для обсуждения соглашения с США

Сегодня, 17:05

Трамп пригрозил Ирану возобновлением боев при отсутствии договоренностей

Сегодня, 17:00

Балакиши Касумов вновь избран гендиректором İTV

Сегодня, 16:53

Ильхам Алиев недоволен объемами производства пшеницы в Азербайджане

Сегодня, 16:52

Россия закрыла въезд для клубники из Армении

Сегодня, 16:48

Как будет работать Бакинское метро в праздничные дни

Сегодня, 16:45

В Азербайджане завершается процесс уточнения списков избирателей

Сегодня, 16:33

Вынесен приговор лицам, обвиняемым в оказании помощи на вступительных экзаменах

Сегодня, 16:30

Ученые зафиксировали рекордный рост психических расстройств в мире

Сегодня, 16:27

Президент Ильхам Алиев: Азербайджан уже известен в мире как средняя держава

Сегодня, 16:23
Все новости
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

1news.az продолжает рубрику «Улицы Баку», в рамках которой мы рассказываем нашим читателям о выдающихся личностях Азербайджана, чьи имена увековечены в14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02
«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

07 / 05 / 2026, 16:57
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25