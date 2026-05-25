Россия закрыла въезд для клубники из Армении

Экспорт клубники из Армении в Россию запрещен, водителей свернули с пограничного пункта "Баграташен" (на армяно-грузинской границе), не позволив доехать до "Ларса".

Об этом сообщил в соцсетях депутат Гарник Даниелян, передают армянские СМИ.

"Дополнительные опасения вызывает и предстоящий экспорт черешни: аграрии боятся, что аналогичные ограничения могут быть введены и в отношении этой продукции. Ситуация напрямую связана с ухудшением армяно-российских отношений. Значительная часть армянской сельхозпродукции реализуется именно на российском рынке и рынках ЕАЭС, поэтому, недопустимы шаги и заявления, способные нанести ущерб двусторонним отношениям", - заявил он.