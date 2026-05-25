Делегация Ирана прибыла в Доху для обсуждения соглашения с США

Иранская делегация, в состав которой вошли главный переговорщик Мохаммад Багер Галибаф и министр иностранных дел Аббас Арагчи, прибыла в Доху для консультаций с главой правительства и министром иностранных дел Катара шейхом Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани о возможном соглашении с США.

Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник, целью визита является обсуждение путей прекращения конфликта. По его сведениям, основное внимание на консультациях будет уделено ситуации вокруг Ормузского пролива и запасам высокообогащенного урана в Иране.

Собеседник агентства добавил, что в состав делегации также вошел глава Центрального банка Ирана. Ожидается, что он примет участие в обсуждении возможной разморозки иранских активов в рамках итогового соглашения.