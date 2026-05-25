Пакистан настаивает, чтобы Китай выступил гарантом соглашения США и Ирана

Исламабад настаивает на том, чтобы Пекин выступил гарантом будущего соглашения между Вашингтоном и Тегераном.

Об этом сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на источники.

По их информации, главный посредник в переговорном процессе между Ираном и США, командующий Вооруженными силами Пакистана Асим Мунир находится в Пекине вместе с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, который начал в субботу четырехдневный официальный визит в Китай. Источники подтвердили, что Мунир сопровождал его на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.

28 февраля США и Израиль начали войну против Ирана. 7 апреля американский президент Дональд Трамп объявил о двухнедельном обоюдном прекращении огня с исламской республикой. 11 апреля Тегеран и Вашингтон провели переговоры в Исламабаде, однако не достигли соглашения по вопросу о долгосрочном урегулировании конфликта. 21 апреля президент США сообщил о намерении продлить режим прекращения огня. 19 мая он заявил, что Соединенные Штаты готовы дать шанс дипломатии, отложив возобновление боевых действий. 23 мая американский лидер отметил, что проект будущего соглашения с Ираном в целом согласован, однако на следующий день пояснил, что стороны еще не достигли окончательных договоренностей по некоторым вопросам.

