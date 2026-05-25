Электронная служба безопасности предупредила о новом виде кибермошенничества в общественных местах

В последнее время в мире распространяется новый вид кибермошенничества.

Злоумышленники в общественных местах под различными предлогами просят граждан помочь им с использованием мобильного телефона, пытаясь таким образом получить доступ к их биометрическим данным, сообщает 1news.az со ссылкой на Электронную службу безопасности.

При этом на устройстве другой стороны могут быть активированы скрытая видеосвязь, запись экрана или другие функции фиксации. В результате голос, изображение лица гражданина, а в некоторых случаях и данные о касаниях экрана могут быть записаны и впоследствии использованы в мошеннических целях.

Для защиты от подобных случаев, наблюдаемых в международной практике, Служба электронной безопасности рекомендует гражданам соблюдать следующие меры кибергигиены:

- не прикасаться к мобильным телефонам незнакомых лиц;

- не выполнять никаких подтверждающих операций на устройствах неизвестных людей;

- быть осторожными в случаях, когда требуется подтверждение через камеру или голос;

- не передавать третьим лицам свои личные и биометрические данные;

- информировать пожилых людей и несовершеннолетних об этих методах мошенничества.

«В случае подозрительных ситуаций просьба сообщать в соответствующие органы либо в Службу электронной безопасности по электронной почте [email protected] или по горячей линии «1654», - отмечают в Службе электронной безопасности.