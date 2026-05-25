Президент Ильхам Алиев утвердил соглашение с Сербией о сотрудничестве в области пищевой безопасности

Президент Ильхам Алиев подписал Указ об утверждении «Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Сербия о сотрудничестве в области пищевой безопасности».

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Глава государства утвердил данное Соглашение, подписанное 15 февраля 2026 года в Белграде. Согласно документу, обеспечение реализации положений Соглашения после его вступления в силу поручено Агентству пищевой безопасности Азербайджанской Республики (AQTA). Министерству иностранных дел Азербайджана предписано направить уведомление Правительству Сербии о выполнении всех внутригосударственных процедур, необходимых для вступления межправительственного соглашения в силу.