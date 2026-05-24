Бесплатные билеты на поезд Баку–Тбилиси: в АЖД назвали категорию граждан, имеющих право на льготу

ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) на фоне колоссального спроса на билеты после возобновления сообщения с Грузией разъяснило правила тарифной политики, объявив о праве бесплатного проезда для детей в возрасте до 5 лет без предоставления отдельного места.

По словам руководителя отдела по связям с общественностью АЖД Бахтияра Гаджиева, несмотря на бесплатный проезд, родителям в обязательном порядке необходимо оформить на ребенка специальный бесплатный билет. Для детей в возрасте от 5 до 10 лет ведомство предусмотрело скидки в размере до 50%. Представитель АЖД также особо напомнил, что для выезда несовершеннолетних граждан за пределы страны необходимо обязательное наличие действующего заграничного паспорта. Кроме того, были озвучены нормативы провоза багажа: в классах «Комфорт» и «Комфорт Плюс» пассажиры могут бесплатно провезти до 23 кг груза, а в классе «Люкс» — до 30 кг, при этом плата за мелкую ручную кладь и складывающиеся детские коляски не взимается.

На текущий момент пассажирами уже выкуплено порядка 3000 билетных пакетов на данном направлении. Комментируя стоимость поездок, Бахтияр Гаджиев отметил, что в настоящее время АЖД ведет работу над внедрением новых классов обслуживания с еще более низкими тарифами, что будет зависеть от времени и уровня спроса.

В свою очередь, эксперт по туризму Джейхун Ашуров подчеркнул, что колоссальный интерес к маршруту с первого дня продаж обусловлен началом летнего сезона, закрытыми сухопутными границами и высокой стоимостью авиабилетов в Грузию, достигающей 500–600 манатов, что делает данный поезд долгожданной и выгодной альтернативой для оживления туристической сферы.

