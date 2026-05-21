Погода на пятницу: В Баку ожидается дождь

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на пятницу, 22 мая.

В Баку и на Абшеронском полуострове в некоторых местах временами пройдет дождь, который в ночь с 21 на 22 число усилится, а к вечеру погода станет переменно облачной и в основном без осадков. Будет дуть северо-восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 15-17° тепла, днем 20-24° тепла. Атмосферное давление повысится с 757 мм ртутного столба до 762 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит ночью 70-75%, днем 60-65%.

В районах Азербайджана ожидаются периодические осадки в некоторых местах. В отдельных районах осадки могут быть интенсивными и кратковременными, возможны грозы и град, а в высокогорных районах - снег. В некоторых местах временами ожидается туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 14-17° тепла, днем 19-24° тепла, в горах ночью 3-8° тепла, днем 12-17°, а в некоторых местах до 20-22° тепла.