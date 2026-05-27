В Ливане сообщили о 31 погибшем из-за израильских атак

Самолеты ВВС Израиля нанесли в ночные часы серию ударов по населенным пунктам на юге и востоке Ливана, которые служат оплотами шиитской организации "Хезболлах".

Как сообщил Минздрав республики, в результате убиты 31 человек и 40 ранены.

"Жертвами налета неприятельской авиации на лагерь Бурдж-эш-Шимали в городе Тир стали 16 человек, в том числе двое детей и три женщины. Еще шесть ливанцев погибли в поселке Маарака", - указывается в сводке ведомства, опубликованной в X.

Из Каутарии-Руз под Сайдой поступили данные о пяти погибших, в Хаббуше в провинции Набатия убиты четверо, среди них двое детей.

26 мая Минздрав Ливана сообщил, что общее число граждан, погибших с начала военной эскалации 2 марта, достигло 3 213, раненых - 9 737.

