В Агдаме по случаю Гурбан байрамы 3 тыс. малоимущих семей раздали жертвенное мясо - ФОТО

В Агдамском районе около трех тысяч малоимущих семей получили по случаю Гурбан байрамы праздничные пайки с мясом жертвенных животных.

Как сообщает карабахское бюро Report, по инициативе местных властей было забито четыре головы крупного рогатого скота и 140 голов мелкого.

Животные были забиты на бойне в селе Имамгулубейли под контролем сотрудников Агентства пищевой безопасности, образцы мяса прошли соответствующую проверку в профильных лабораториях.