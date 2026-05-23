Баку предупреждает: тема сепаратизма получит симметричный ответ

Ялчин Алиев21:43 - Сегодня
Региональная архитектура безопасности на Южном Кавказе находится на этапе глубинной трансформации, когда контуры будущего мирного соглашения между Баку и Ереваном напрямую зависят от готовности к окончательному закрытию страниц прошлого.

Дипломатический процесс, направленный на достижение реальной стабильности, требует четкого понимания долгосрочных геополитических реалий и недопустимости использования спекулятивных гуманитарных лозунгов. Баку последовательно транслирует позицию, согласно которой прочный мир возможен только при взаимном и безоговорочном уважении территориальной целостности.

Однако по мере приближения III фестиваля-конгресса «Возвращение в Западный Азербайджан», проведение которого намечено на 18–19 июня в Нахчыване, в политических и медийных кругах Армении ощущается растущая напряженность, перерастающая в открытое дипломатическое противодействие. Ереван демонстрирует острую чувствительность к планомерному развитию концепции Западного Азербайджана, поскольку официальный Баку выстраивает жесткую и прагматичную систему политических противовесов.

Ранее министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, комментируя подготовку к предстоящему нахчыванскому форуму, сказал журналистам: «Мы уже неоднократно заявляли, что риторика «Западного Азербайджана», а также ее покровительство или поддержка со стороны государственных структур Азербайджана не укладываются в ту большую повестку и процесс мира, добрососедства, взаимного признания политической независимости и территориальной целостности, которые мы инициировали вместе с нашими азербайджанскими партнерами». На вопрос представителей прессы о том, усматривает ли армянская дипломатия в предстоящем мероприятии прямую угрозу мирному процессу на Южном Кавказе, глава внешнеполитического ведомства добавил: «Знаете, я бы не формулировал это так. Я бы сказал, что это действительно не вписывается в ту большую концепцию мира, приверженность которой мы неоднократно вместе подтверждали».

Армянское внешнеполитическое ведомство упорно пытается выдать стратегический вопрос за угрозу своей государственности, стремясь в одностороннем порядке заблокировать обсуждение прав депортированных лиц. Вторя заявлениям своего министерства, армянское медиасообщество развернуло масштабную информационную кампанию, в рамках которой нахчыванский конгресс преподносится широкой общественности как якобы завуалированная форма экспансии. В публикациях армянских изданий выражается глубокая обеспокоенность тем, что официальный Баку последовательно и системно выводит концепцию Западного Азербайджана на авторитетные международные площадки, включая структуры ООН, тем самым интернационализируя гуманитарное право беженцев на репатриацию. Однако за фасадом этой тревожной риторики армянской стороны скрывается нежелание признавать объективный характер причинно-следственных связей, определяющих нынешнюю динамику межгосударственного диалога. С политической и стратегической точек зрения активизация Азербайджаном проблематики прав своих соотечественников на возвращение основывается в том числе на фундаментальном принципе взаимности, который является зеркальным ответом на деструктивные процессы внутри самой Армении.

На протяжении последних лет, несмотря на завершение масштабных боевых действий и изменение статус-кво в регионе, в армянском политическом мейнстриме, экспертных кругах и заявлениях отдельных официальных лиц с завидной регулярностью предпринимаются попытки реанимировать фантомные боли прошлого и вернуть в актуальную повестку дня так называемый «карабахский вопрос». Когда политические силы в Ереване, будь то радикальная оппозиция или маневрирующие представители правящей элиты, пытаются спекулировать на теме прежнего «статуса» Карабахского региона Азербайджана, рассуждают о «коллективном возвращении» или пытаются использовать международные трибуналы для поддержания сепаратистских нарративов, Баку закономерно включает асимметричные политико-дипломатические механизмы защиты своих национальных интересов. Армянскому руководству необходимо осознать, что в дипломатии не существует игры в одни ворота, и если Ереван оставляет за собой право дискутировать о судьбе территорий, признанных на международном уровне азербайджанскими, то Баку имеет полное историческое, юридическое и моральное право актуализировать вопросы возвращения сотен тысяч азербайджанцев, которые были насильственно депортированы и этнически зачищены со своих исконных земель на протяжении всего двадцатого столетия.

Этот подход глубоко укоренен в универсальном принципе справедливости, который исключает избирательное отношение к правам человека и гуманитарному праву в зависимости от этнической принадлежности. Когда армянская сторона на различных международных симпозиумах и в рамках переговорного процесса поднимает вопросы репатриации или защиты культурных памятников, азербайджанскому обществу и государству также есть что предъявить мировому сообществу, ведь у нас имеется колоссальный массив исторических фактов, топонимических данных и архивных документов, подтверждающих автохтонное присутствие азербайджанцев на территориях, ныне входящих в состав Армении. Права изгнанных жителей Иревана, Гёйчи, Зангибасара и других исторических земель ничем не уступают правам любых других беженцев в мире, и их стремление восстановить историческую справедливость, посетить могилы предков и вернуть утраченное имущество является законным и неотъемлемым. Баку дает четко понять, что любые попытки Еревана использовать гуманитарные лозунги для подрыва суверенитета Азербайджана получат симметричный ответ, подкрепленный весомыми историческими аргументами, ведь азербайджанцам тоже есть что сказать на эту тему и есть куда возвращаться на территории нынешней Армении.

Силы в Армении, которые по-прежнему лелеют надежды на реванш и пытаются искусственно удерживать на плаву сепаратистскую повестку, должны четко осознавать долгосрочные последствия своей деструктивной линии. Если Ереван продолжит цепляться за политические мифы и использовать тему «арцаха» для затягивания мирного процесса, Баку будет форсировать развитие концепции Западного Азербайджана не просто как научно-гуманитарного проекта, а как масштабного геополитического вектора. В результате деструктивной позиции армянской стороны следующие конгрессы и фестивали, посвященные возвращению беженцев, могут быть организованы уже непосредственно на их исторических землях в границах сегодняшней Республики Армения, включая те же Иреван, Гёйчу, Зангибасар, Гафан, Басаркечяр, Гёрус и много-много других. При этом стратегическая позиция Азербайджана остается неизменной, прозрачной и последовательной. Она состоит в том, что Баку искренне стремится к достижению прочного, стабильного и долгосрочного мира в регионе Южного Кавказа.

Азербайджанская сторона делом доказала свою приверженность идее подписания всеобъемлющего мирного договора, краеугольным камнем которого должно стать безоговорочное, четкое и юридически закрепленное взаимное признание территориальной целостности и нерушимости государственных границ. Однако устойчивая архитектура региональной безопасности не может быть построена на односторонних уступках, компромиссах за счет интересов Баку или замалчивании скрытых юридических мин, заложенных в правовом поле Армении. Если армяне имеют право вернуться в Карабах, то и азербайджанцы имеют право вернуться на свои земли на территории нынешней Армении - вот формула, которая не подлежит пересмотру. И для реального, а не декларативного прорыва в двусторонних отношениях Ереван обязан предпринять решительные шаги по внутреннему реформированию, в первую очередь приведя свое законодательство в соответствие с международными реалиями. Это подразумевает полное исключение из Конституции Армении, а также из других нормативно-правовых и программных документов любых отсылок, содержащих претензии на территории Азербайджана. До тех пор, пока в фундаментальном законе соседнего государства сохраняются юридические зацепки для будущих территориальных притязаний, мирный процесс будет оставаться уязвимым перед лицом любых внутриполитических колебаний в Ереване. Тема сепаратизма должна быть раз и навсегда сдана в архив истории, уступив место прагматичному межгосударственному сотрудничеству, уважению суверенитета друг друга и признанию того факта, что историческая справедливость имеет всеобъемлющий характер.

