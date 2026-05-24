В Баку ожидаются дожди, грозы и до 24 градусов тепла

Обнародован прогноз погоды на 25 мая. Как сообщает 1news.az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются периодические дожди.

В отдельных районах полуострова осадки могут кратковременно усилиться, также возможны грозы. Юго-восточный ветер утром сменится умеренным северо-западным.

Температура воздуха ночью составит +16…+19 °C, днём — +20…+24 °C. Атмосферное давление будет на уровне 758 мм рт. ст., относительная влажность воздуха — 70–80%.

В регионах страны также прогнозируются периодические осадки. В отдельных районах возможны кратковременные сильные дожди, грозы, град, а в высокогорных районах — снег. Ночью и утром местами ожидается туман, умеренный западный ветер временами усилится.

Температура воздуха ночью составит +14…+17 °C, днём — +23…+28 °C, в горах ночью — +5…+10 °C, днём — +13…+18 °C, местами — до +20…+23 °C.