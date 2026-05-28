Пашинян пригрозил Царукяну: «Будешь жить в клетке»

Гагик Царукян говорит, что нужно ещё доказать, что он шпион, но именно по указанию иностранной спецслужбы он включил Андраника Теваняна в свой список.

Об этом на брифинге заявил премьер-министр Никол Пашинян, комментируя высказывания лидера партии «Процветающая Армения».

«Ну-ка соберись, сначала сам себе ответь — кто ты вообще такой и с кем разговариваешь, преступник.

Скоро и тобой займёмся, Гагик Царукян. Готовься — мы национализируем “Араратцемент”, и за эту преступную сделку ты и твой сват понесёте ответственность за ограбление народа Армении. И готовься: твой дворец тоже станет домом престарелых до 2031 года. Я обещаю это избирателям Армении. Насчёт льва не знаю, но ты готовься к тому, что в ближайшие десятилетия будешь жить в клетке. И самец льва рядом тоже обязательно будет, обещаю», — заявил Пашинян.

Напомним, ранее Гагик Царукян, комментируя угрозы отобрать у него «Араратцемент», предложил Николу Пашиняну передать правительственные особняки солдатам, а также заявил, что если Пашинян не докажет, что он шпион, то клетка с самцом льва ждёт уже самого премьер-министра.

