В Армении готовят иски против Анны Акопян

First News Media17:54 - Сегодня
В связи со случаями нарушения запрета на благотворительность в предвыборный период со стороны фонда «Мой шаг», ассоциируемого с «Гражданским договором» и Николом Пашиняном, Даниел Иоаннисян и другие подадут иски против Анны Акопян. Об этом ««Пастинфо»» стало известно от Даниела Иоаннисяна.

Напомним, что «Независимый наблюдатель» зафиксировал проблемы, связанные с благотворительной деятельностью фонда «Мой шаг», ассоциируемого с «Гражданским договором» и лично Николом Пашиняном, несмотря на действующий в предвыборный период законодательный запрет, и заявил, что обратился в административный суд, требуя привлечь Анну Акопян к ответственности по 15 различным эпизодам.

Источник: news.am

