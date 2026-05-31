Снег, град и ветер - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА

В Азербайджане местами наблюдаются интенсивные осадки и сильный ветер.

Как сообщила Национальная служба гидрометеорологии, к утру 31 мая в ряде районов страны сохраняются нестабильные погодные условия. В Шахдаге выпал снег, в Кяльбаджаре — град.

Количество выпавших осадков в Ордубаде и Исмаиллы составило 10 мм, в Сабирабаде — 9, в Дашкесане, Астаре — 8, в Гёйгёле, Сарыбаше (Гах) — 7, в Гедабеке, в Шахдаге — 6, в Хызы — 5, в Джульфе, Нафталане, Лянкяране — 4, в Шахбузе, Губе — 3, в Балакене, Загатале, Габале, Тертере, Имишли — 2, в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Нахчыване, Шаруре, Гяндже, Шамкире, Товузе, Огузе, Шамахы, Гобустане, Гусаре, Шабране, Мингячевире, Евлахе, Гёйчае, Кюрдамире, Гёранбое, Джалилабаде, Ярдымлы, Лерике, Нефтчале, Билясуваре, Шеки, Агдаме, Лачине, Кяльбаджаре, Губадлы — до 1 мм.

Местами наблюдается порывистый северо-западный ветер, максимальная скорость которого в Нафталане достигала 24 м/с, в Мингячевире — 22 м/с, в Шахдаге — 20 м/с.

Днем ранее в селе Чяпли Кяльбаджарского района выпал град.