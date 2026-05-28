Грозы, град и снег в горах: прогноз погоды на 29 мая

Обнародован прогноз погоды на 29 мая.

Как сообщили 1news.az в Национальной службе гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в основном без осадков.

Однако вечером в некоторых местах возможен дождь. Ближе к ночи в отдельных районах полуострова есть вероятность кратковременного усиления осадков и грозы. Ночью и утром ожидается туман. Юго-восточный ветер к вечеру сменится сильным северо-западным. Температура воздуха ночью составит 17-20 градусов тепла, днем — 22-27 градусов тепла. Атмосферное давление понизится с 756 до 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-75 процентов, днем — 60-65 процентов.

В районах Азербайджана погода ожидается преимущественно без осадков, однако днем, начиная с северных и западных районов, местами прогнозируются периодические дожди. В отдельных регионах есть вероятность кратковременных ливней, гроз, града, а в высокогорье — снегопада. Ночью и утром местами туман. Западный ветер в ряде районов будет временами усиливаться. Температура воздуха ночью составит 16-19 градусов тепла, днем — 26-31 градус тепла. В горах ночью ожидается 7-12 градусов тепла, днем — 16-21 градус тепла, местами до 23-26 градусов тепла.