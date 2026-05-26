Анонсирован переезд DREAM FEST на новую масштабную площадку

Бизнесмен и музыкант, народный артист Азербайджана, бизнесмен Эмин Агаларов встретился с представителями азербайджанских СМИ и рассказал о перспективах развития международного музыкального фестиваля DREAM FEST, а также о новых инфраструктурных проектах в Sea Breeze.

По словам Эмина Агаларова, в будущем фестиваль может переехать на новую масштабную площадку - Dream Arena, строительство которой сейчас ведётся.

«DREAM FEST в перспективе переедет на новую площадку, потому что сегодня площадка, на которой мы его проводим, вмещает максимум 10 тысяч человек. Обычно фестиваль длится 4–5 дней, и максимальная посещаемость составляет около 50 тысяч гостей», - отметил он.

Э.Агаларов подчеркнул, что новая арена сможет принимать до 50 тысяч зрителей ежедневно, что значительно расширит возможности как самого фестиваля, так и концертного рынка в целом.

«Арена, которую мы строим и которая предварительно будет называться Dream Arena, рассчитана на 50 тысяч человек в день. То есть за пять дней мы сможем принимать до 250 тысяч гостей. С увеличением площадки увеличатся и возможности по привлечению топовых артистов», - заявил Э.Агаларов.

Напомним, что именно Эмин Агаларов является организатором международного музыкального фестиваля DREAM FEST, который в этом году пройдет в Sea Breeze в период с 23 по 26 июля.

По его словам, уже в ближайшие годы в Азербайджане могут существенно участиться выступления мировых звёзд первой величины.

«Как я планирую, в ближайший год мы подготовимся, и, возможно, уже к следующему году помимо DREAM FEST, который переедет на эту площадку, каждую неделю или каждые две недели в Баку будут приезжать артисты уровня Дженнифер Лопес, Канье Уэста, Джастина Тимберлейка и других», - сказал Эмин Агаларов.

Кроме того, он рассказал и о планах на зимний концертный сезон. По словам бизнесмена, в рамках первого проекта казино будет функционировать многофункциональный зал на 3 тысячи человек, который также сможет использоваться для проведения концертов и крупных мероприятий.