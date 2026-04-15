«Седая ночь» стала мировым хитом: ИИ-трек с голосом Канье Уэста возглавил чарт Shazam - ВИДЕО
Абсолютный хит «Седая ночь» группы «Ласковый май» неожиданно получил вторую жизнь, попав на первую строчку мирового чарта Shazam.
ИИ-версия трека, в которой звучит голос Канье Уэста, вышла под названием «Silver Night» и стала вирусной в соцсетях - на волне популярности композиция добралась до вершины мирового чарта Shazam, где фиксируются самые часто распознаваемые пользователями треки.
При этом есть нюанс: в официальном чарте Shazam трек представлен как релиз Bad Style & Tender May – «Silver Night» (Live VIP). Именно эта версия сейчас и занимает лидирующие позиции, в то время как ИИ версия хита «Седая ночь» на английском языке была сгенерирована блогером August Septemberov при помощи сервисов, позволяющих имитировать тембр и вокальные особенности любого известного артиста.
Несмотря на вирусный успех ИИ-трека Silver Night и его лидерство в чарте Shazam, Канье Уэст пока никак публично не отреагировал на использование своего голоса в этой версии «Седой ночи».
