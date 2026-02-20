«Дом дракона» возвращается: Тизер третьего сезона - ВИДЕО

HBO представил первый официальный тизер третьего сезона популярного сериала «Дом дракона», приквела легендарной «Игры престолов». Новый сезон выйдет в июне 2026 года, спустя примерно два года после второго.

В первом тизере третьего сезона показана эскалация гражданской войны Таргариенов, известной как «Пляска драконов» - конфликт между «черными» (сторонниками Рейниры) и «зелеными» (фракция, поддерживающая Эйгона II) усиливается: в тизере зрители видят армии, драконов и масштабные сражения, которые станут ключевыми моментами борьбы за Железный трон.

Третий сезон продолжит рассказывать о жестокой войне за власть, опираясь на события книг Джорджа Р.Р. Мартина – в центре истории остаются Рейнира Таргариен и соперничающие дома, включая Хайтауэров и Веларионов.

Известно, что сериал уже продлён на четвёртый сезон, который станет финальным.