Кредитные вложения в экономику Азербайджана выросли на 9%

На 1 мая текущего года кредитные вложения в экономику Азербайджана составили 32 млрд 631,8 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 1% больше в месячном сравнении, на 2,1% больше по сравнению с началом года и на 9,1% больше по сравнению с 1 мая прошлого года.

На долю частных банков пришлось 22 млрд 440,7 млн манатов, или 68,8% кредитных вложений. Это на 8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Кредитные вложения государственных банков составили 8 млрд 168,5 млн манатов, что на 11,6% больше в годовом сравнении. Их доля выросла с 24,5% до 25%.

На долю небанковских кредитных организаций (НБКО) пришлось 2 млрд 22,6 млн манатов, что на 12,2% больше за год. Их доля увеличилась с 6% до 6,2%.

В Азербайджане действует 21 банк, из них 3 — с государственной долей, а также 52 НБКО.