В Баку пройдет первый Азербайджано-американский экономический диалог

В рамках Бакинской энергетической недели 2 июня Министерство экономики Азербайджана и Государственный департамент США проведут первый Азербайджано-американский экономический диалог.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на сообщение Министерства экономики, мероприятие организуется в соответствии с Хартией о стратегическом партнерстве между правительствами Азербайджанской Республики и Соединенных Штатов Америки.

В ходе встречи будут обсуждены перспективы сотрудничества в сферах региональной взаимосвязанности, торговли, промышленности, инвестиций, энергетической безопасности, транзита, искусственного интеллекта и цифровой инфраструктуры.

Также запланировано проведение специальных сессий с участием представителей деловых кругов обеих стран и подписание ряда документов о сотрудничестве.