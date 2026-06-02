При стрельбе на севере США погибли по меньшей мере семь человек

First News Media08:55 - Сегодня
Как минимум семь человек, включая подозреваемого, погибли при стрельбе в американском городе Маскатин (штат Айова).

Полиция считает, что причиной мог стать домашний конфликт, сообщило местное отделение правоохранительных органов, сообщает ТАСС.

"Предварительные данные указывают на то, что стрельба стала следствием семейного конфликта. Предполагается, что все пострадавшие являются родственниками погибшего подозреваемого", — говорится в заявлении.

По данным полиции, примерно в 12:12 по местному времени (21:12 по бакинскому) правоохранители получили информацию о стрельбе и по прибытии на место происшествия обнаружили тела четырех человек. Подозреваемый в убийстве был опознан как 52-летний Райан Макфарланд, который уже успел покинуть место преступления. Его нашли на набережной реки с огнестрельным ранением, которое он, предположительно, нанес себе самостоятельно. От полученных травм подозреваемый скончался.

Впоследствии полиция обнаружила тела еще двух погибших, которые могут быть другими жертвами преступника. Следственные органы ведут расследование и устанавливают возможные причины произошедшего.

