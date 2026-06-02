 Расправился с жертвой в состоянии невменяемости? Суд вынес вердикт по делу об убийстве Ирады Мурадовой
Расправился с жертвой в состоянии невменяемости? Суд вынес вердикт по делу об убийстве Ирады Мурадовой

Фаига Мамедова10:30 - Сегодня
Расправился с жертвой в состоянии невменяемости? Суд вынес вердикт по делу об убийстве Ирады Мурадовой

В Баку завершился судебный процесс по делу известного бизнесмена Эмиля Агаджанова, обвиняемого в убийстве знакомой в состоянии невменяемости.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Teleqraf, на процессе под председательством судьи Бакинского суда по тяжким преступлениям Сабины Мамедзаде был оглашен приговор.

Согласно вердикту суда, было установлено, что Эмиль Агаджанов совершил убийство в состоянии невменяемости и страдает психическим расстройством. Суд постановил направить его в специализированное медицинское учреждение для применения принудительных мер медицинского характера. Кроме того, он пройдет курс лечения от наркотической зависимости.

Согласно материалам обвинения, убийство произошло 23 августа 2025 года в Ясамальском районе Баку. Тело жительницы столицы Ирады Мурадовой было обнаружено без одежды в ванной комнате квартиры, принадлежащей Эмилю Агаджанову. В ходе предварительного расследования выяснилось, что женщина была убита Эмилем Агаджановым с особой жестокостью. Находясь под воздействием наркотиков в своем доме, Эмиль вместе с Ирадой, с которой его долгое время связывали романтические отношения, слушал музыку, после чего зарезал возлюбленную ножом.

Изначально в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде ареста, однако позже, с учетом его невменяемого состояния, он был помещен под надзор полиции с привлечением к принудительному лечению в психиатрической больнице.

Отметим, что Эмиль Агаджанов являлся владельцем магазина итальянского бренда «YAMAMAY».

Убитая Ирада Мурадова работала исполнительным директором в магазине предпринимателя.

