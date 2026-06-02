Страны ЕС договорились о создании зарубежных центров для мигрантов

Страны ЕС и Европарламент достигли принципиального согласия об ужесточении европейских миграционных норм, включая создание зарубежных депортационных центров для просителей убежища.

Об этом говорится в распространенном в Брюсселе заявлении кипрского председательства Совета ЕС.

"Совет ЕС и Европарламент достигли предварительного соглашения, которое позволит запустить ускоренные и более эффективные общеевропейские процедуры по возвращению лиц, нелегально находящихся на территории ЕС", — говорится в заявлении.

Как ранее сообщал Совет ЕС, обсуждавшийся пакет предложений включает пункт о создании миграционных лагерей за пределами ЕС в странах, которые согласятся такие лагеря принять. Там просители убежища, получившие отказ от миграционных властей стран ЕС, смогут ожидать рассмотрения своих апелляций на высылку из ЕС, либо находиться, пока не будет урегулирован вопрос с их отправкой на родину.

В ближайшие недели этот документ должен быть юридически утвержден на заседании Совета ЕС и на сессии Европарламента, что после согласования компромиссного текста становится простой формальностью.

Источник: ТАСС