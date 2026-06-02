Axios: Трамп нецензурно отчитал Нетаньяху из-за срыва перемирия

Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху нецензурно раскритиковал действия премьера еврейского государства на Ближнем Востоке.

Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

По их информации, Трамп назвал Нетаньяху сумасшедшим и припомнил предыдущую поддержку премьер-министра: «если бы не я, ты был бы в тюрьме. <...> Теперь тебя все ненавидят. Из-за этого все ненавидят Израиль».

Как отмечается, американский лидер напрямую заявил, что помог Нетаньяху избежать тюремного заключения по делу о коррупции, и предрек еще большую изоляцию Израиля на международной арене в результате нанесения ударов по Ливану. По информации Axios, президента США сильно беспокоил факт гибели большого числа гражданских лиц, а также снос целых строений в целях устранения нескольких командиров радикального движения «Хезболлах».

1 июня лидер США заявил, что договорился с Нетаньяху и руководством «Хезболлах» о прекращении огня в Ливане. По итогам телефонного разговора с израильским премьером американский лидер заявил, что израильские войска «в Бейрут направлены не будут».

До этого иранское информационное агентство Tasnim сообщило о прекращении Тегераном обмена сообщениями с Вашингтоном в знак протеста против эскалации со стороны Израиля в Ливане. США и Иран обменивались посланиями по поводу проекта соглашения, предусматривающего продление режима прекращения огня и возобновление судоходства в Ормузском проливе.

Источник: ТАСС

Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ
Указом Президента Ильхама Алиева от 18 мая 2006 года 2 июня ежегодно отмечается как профессиональный праздник работников гражданской авиации Азербайджана.
