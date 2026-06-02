МЧС выступило с предупреждением из-за ухудшения погодных условий в Азербайджане

Министерство по чрезвычайным ситуациям обратилось к населению Азербайджана в связи с ожидаемой ветреной и дождливой погодой в отдельных районах.

По данным Национальной гидрометеорологической службы, до завтрашнего дня в ряде районов страны прогнозируются периодически усиливающийся ветер, интенсивные осадки в отдельных местах, кратковременные селевые потоки на некоторых горных реках, а также грозы. С учётом этого МЧС в очередной раз напомнило гражданам о необходимости соблюдения правил безопасности.

Так, во время сильного ветра рекомендуется держаться подальше от лёгких конструкций и временных сооружений, зданий и рекламных щитов, а также не находиться под линиями электропередачи, возле опор электросетей и под высокими деревьями.

Кроме того, учитывая сложности, которые сильный ветер создаёт при тушении пожаров, в ветреную погоду необходимо особенно строго соблюдать правила пожарной безопасности. Также, принимая во внимание, что в летний сезон многие граждане отдыхают на пляжах, напоминаем: купание в море при сильном ветре представляет опасность. Пользователям маломерных судов также следует учитывать, что выход в море при таких погодных условиях запрещён.

Для защиты от возможных последствий сильных осадков, которые могут вызвать сели и наводнения, рекомендуется избегать селево- и паводкоопасных территорий. В случае возникновения такой угрозы необходимо немедленно подняться на ближайшую возвышенность.

Одновременно с этим, чтобы обезопасить себя от ударов молнии, следует отключить электроприборы от сети, воздержаться от разговоров по телефону (стационарному, мобильному, таксофону и др.), не приближаться к линиям электропередачи, громоотводам, водостокам и антеннам, не укрываться под высокими деревьями, а для укрытия выбирать более низкие участки местности. Если вы находитесь в автомобиле, необходимо остановиться, поднять стёкла и дождаться окончания грозы.

«Помните: пренебрежение правилами безопасности представляет угрозу для жизни! В случае опасности звоните по номеру 112», - отмечают в МЧС.

