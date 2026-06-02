 Парламент Израиля проголосовал в первом чтении за самороспуск | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Парламент Израиля проголосовал в первом чтении за самороспуск

First News Media10:04 - Сегодня
Парламент Израиля проголосовал в первом чтении за самороспуск

Депутаты израильского парламента (Кнессета) единогласно проголосовали в первом чтении за законопроект о досрочном самороспуске.

Об этом со ссылкой на итоги голосования сообщила газета The Times of Israel.

За принятие документа выступили 106 депутатов Кнессета, ни одного голоса против не поступило. До этого законопроект был одобрен профильным комитетом Кнессета.

В конце мая Кнессет утвердил законопроект о самороспуске в предварительном чтении. Чтобы обрести силу закона, законопроект должен быть утвержден в трех чтениях на пленарных заседаниях. В соответствии с израильским законодательством, очередные парламентские выборы должны состояться в стране не позднее 27 октября 2026 года.

Бывшие союзники премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по правительственной коалиции из партии "Объединенный иудаизм Торы" ранее заявили, что будут добиваться роспуска Кнессета. В ответ на это, стремясь контролировать инициативу по срокам выборов, лидер коалиции Офир Кац от партии "Ликуд" Нетаньяху выдвинул законопроект о самороспуске палаты. Этот документ в предварительном чтении 20 мая был поддержан как коалицией, так и оппозицией. Дата досрочных выборов должна быть согласована в парламентской комиссии по законодательству перед рассмотрением закона в окончательных чтениях.

Источник: ТАСС

Поделиться:
308

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев поздравил президента Италии с национальным праздником

Общество

В Азербайджанском государственном академическом музыкальном театре показан ...

Политика

Трамп выдвинул кандидатуру на пост посла США в Азербайджане

Общество

Когда в Азербайджане наступит астрономическое лето?

В мире

Пашинян обещает компенсации фермерам, столкнувшимся с ограничениями вывоза товара в РФ

Вучич: Сербия не откажется от вступления в ЕС

Евродепутат: вступление Армении в ЕС до 2030 года маловероятно

Парламент Израиля проголосовал в первом чтении за самороспуск

Выбор редактора

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Новости для вас

Израиль установил флаг над крепостью Бофор на юге Ливана

Трамп потребовал ужесточить условия соглашения между США и Ираном

США вывели из строя торговое судно при попытке прорыва блокады иранских портов

Трагическая статистика: Число жертв израильских ударов в секторе Газа достигло 72 939 человек

Последние новости

Трейлер фильма «Azıx mağarası» приоткрывает тайны древней истории человечества в Азербайджане – ФОТО – ВИДЕО 

Сегодня, 12:10

В Азербайджанском государственном академическом музыкальном театре показан одноименный спектакль, поставленный по мотивам произведения «Маленький принц» - ФОТО

Сегодня, 12:03

В Азербайджане создана правительственная комиссия по стратегическим инвестпроектам

Сегодня, 12:00

В Грузии азербайджанка убила малолетнего сына и пыталась покончить с собой

Сегодня, 11:58

Ильхам Алиев поздравил президента Италии с национальным праздником

Сегодня, 11:47

Четыре города претендуют на проведение «Евровидения-2027» в Болгарии - ВИДЕО

Сегодня, 11:35

Пашинян обещает компенсации фермерам, столкнувшимся с ограничениями вывоза товара в РФ

Сегодня, 11:30

На Аэропортовском шоссе произошло ДТП - ВИДЕО

Сегодня, 11:25

На двух улицах Баку убрали парковку и создали зоны высадки

Сегодня, 11:22

В Астаре в партии «салата» обнаружили более 22 кг марихуаны - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 11:19

Трамп выдвинул кандидатуру на пост посла США в Азербайджане

Сегодня, 11:09

Фуад Чырагов назначен советником по вопросам образования в Грузии 

Сегодня, 10:58

Наиля Аскер-заде опубликовала снимок с детьми - ФОТО

Сегодня, 10:53

Когда в Азербайджане наступит астрономическое лето?

Сегодня, 10:48

В Азербайджане могут пересмотреть 20-балльный лимит за нарушение ПДД - ВИДЕО

Сегодня, 10:42

Вучич: Сербия не откажется от вступления в ЕС

Сегодня, 10:33

Расправился с жертвой в состоянии невменяемости? Суд вынес вердикт по делу об убийстве Ирады Мурадовой

Сегодня, 10:30

Евродепутат: вступление Армении в ЕС до 2030 года маловероятно

Сегодня, 10:25

Телеведущая Кенуль Мухтарова ушла со Space TV, заявив о трёхмесячной задержке зарплаты - ВИДЕО

Сегодня, 10:19

В АЖД сообщили о гибели молодого человека под колесами поезда

Сегодня, 10:07
Все новости
Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ
1news TV

Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

Указом Президента Ильхама Алиева от 18 мая 2006 года 2 июня ежегодно отмечается как профессиональный праздник работников гражданской авиации Азербайджана. НаканунеСегодня, 09:30
Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

01 / 06 / 2026, 11:00
«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

01 / 06 / 2026, 09:00
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02
«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

07 / 05 / 2026, 16:57