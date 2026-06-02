США не планируют атаковать Оман за поддержку Ирана, пишут СМИ

В США нет непосредственного плана по атаке на Оман за его поддержку Ирана, несмотря на угрозы американских властей, утверждает газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских чиновников.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты «разнесут» Оман, если тот попытается взять под контроль Ормузский пролив. Кроме того, глава американского минфина Скотт Бессент предупредил Оман, что Штаты будут активно преследовать всех, кто содействует взиманию иранских пошлин за проход через Ормузский пролив.

«Непосредственного плана атаковать страну за ее поддержку Ирана нет, несмотря на заявление Трампа на заседании кабинета министров на прошлой неделе», — говорится в сообщении.

Неназванные арабские чиновники также сообщили газете, что оманские чиновники были шокированы внезапной враждебностью со стороны США и работают над тем, как на нее отреагировать.

«Вашингтон все чаще интерпретирует подход Омана к ведению дел с Тегераном как враждебный и оказывает давление на Оман, чтобы заставить его выбрать сторону (в конфликте на Ближнем Востоке — ред.) и разорвать дипломатические отношения с Ираном», — сообщает издание со ссылкой на источники.

Как подчеркивается в публикации, критика США в сторону Омана во многом связана с отсутствием существенного влияния Маската на американское лобби. Wall Street Journal также пишет, что Оман не имеет такого же значения в нефтедобыче, как другие союзники США в регионе и не содержит американскую военную базу, поэтому отношение к этой стране не такое, как к другим союзникам на Ближнем Востоке.

Издание также указывает, что сейчас Оман теряет позицию государства, с которым желают сотрудничать обе стороны конфликта, но при этом выбор в пользу США грозит стране ударами со стороны Ирана вроде тех, которые были нанесены по соседним странам в рамках конфликта.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты «разнесут» Оман, если тот попытается взять под контроль Ормузский пролив.

«Проливы будут открыты для всех, и никто не будет их контролировать. Мы будем за ними присматривать. Оман будет вести себя так же, как и все остальные, иначе нам придется их разнести», — сказал Трамп в ходе заседания кабинета министров в Белом доме.

До этого заместитель секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Багери Кяни заявил журналистам, что Тегеран и Маскат ведут совместные переговоры по определению нового порядка прохода судов через Ормузский пролив.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов, а Иран заявил об установлении особых правил транзита через Ормузский пролив.

Источник: РИА Новости

Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

Указом Президента Ильхама Алиева от 18 мая 2006 года 2 июня ежегодно отмечается как профессиональный праздник работников гражданской авиации Азербайджана.
Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

