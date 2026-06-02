Чемпионат Европы: Определились пары 1/4 финала, стал известен соперник сборной Азербайджана
На чемпионате Европы по мини-футболу, проходящем в Словакии, определились пары 1/4 финала.
Как сообщает корреспондент Report из Братиславы, они определились после последних матчей 1/8 финала.
Сборная Азербайджана в следующем раунде встретится с Чехией.
Чемпионат Европы по мини-футболу
Пары 1/4 финала:
Венгрия - Болгария
Грузия - Украина
Румыния - Сербия
Чехия - Азербайджан
Отметим, что матчи 1/4 финала состоятся сегодня.
449