Чемпионат Европы: Определились пары 1/4 финала, стал известен соперник сборной Азербайджана

На чемпионате Европы по мини-футболу, проходящем в Словакии, определились пары 1/4 финала.

Как сообщает корреспондент Report из Братиславы, они определились после последних матчей 1/8 финала.

Сборная Азербайджана в следующем раунде встретится с Чехией.

Пары 1/4 финала:

Венгрия - Болгария

Грузия - Украина

Румыния - Сербия

Чехия - Азербайджан

Отметим, что матчи 1/4 финала состоятся сегодня.