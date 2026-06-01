 Арестован обвиняемый в попытке покушения на Пашиняна - ОБНОВЛЕНО
Арестован обвиняемый в попытке покушения на Пашиняна - ОБНОВЛЕНО

First News Media23:59 - 01 / 06 / 2026
Арестован обвиняемый в попытке покушения на Пашиняна - ОБНОВЛЕНО

В отношении Мгера Мирзояна, готовившего покушение на премьер-министра Армении Никола Пашиняна, избрана мера пресечения избран в виде ареста.

Как передают армянские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РА.

Ранее отмечалось, что в ходе предварительного следствия была установлена личность одного из лиц, осуществлявших подготовку убийства армянского премьера.

Были установлены обоснованные подозрения в том, что М.Мирзоян, проживающий с 2024 года в иностранном государстве, в составе группы как минимум из 4 человек, с умыслом незаконного лишения жизни премьер-министра Армении в связи с осуществлением им политической и государственной деятельности, приобрели небохидыме средства и проводили подготовку для совершения преступления.

Отмечается, что они в экипировке и масках записали и распространили видеообращение с угрозами, адресованное Пашиняну. Кроме того, они также препятствовали предвыборной агитации.

В отношении М.Мирзояна было возбуждено публичное уголовное преследование по пунктам 1 и 8 части 2 статьи 43-155 Уголовного кодекса Армении (подготовка убийства группой лиц в связи с осуществлением данным лицом своей государственной, политической деятельности), а также по пунктам 2 и 5 части 2 статьи 211 (воспрепятствование проведению агитации иным способом, совершенное группой лиц).

11:50

Следственный комитет Армении установил личность одного из ключевых фигурантов уголовного дела о подготовке убийства премьер-министра республики Никола Пашиняна.

Им оказался гражданин, находящийся за пределами страны.

Об этом говорится в сообщении СК Армении.

Выйти на след заговорщиков удалось в ходе масштабных следственных действий Ереванского следственного управления, включавших около двух десятков допросов и многочисленные обыски.

По данным следствия, подозреваемый (инициалы М. М.), проживающий за границей, действовал в составе организованной группы, в которую входили как минимум еще четыре человека. Мотивом заговорщиков являлась политическая и государственная деятельность премьер-министра.

Следствие располагает фактами, подтверждающими целенаправленную подготовку к покушению. Участники группы отслеживали маршруты передвижения Никола Пашиняна, графики его предвыборных кампаний, а также приобрели специальную одежду и маски для сокрытия своих личностей.

Кроме того, участники записали и распространили в сети видеообращение с угрозами в адрес главы правительства. Речь идет о резонансном видеоролике, опубликованном в интернете, на котором группа вооруженных людей в масках озвучивала прямые угрозы и оскорбления в адрес Пашиняна. В СК отметили, что публикация сопровождалась компьютерным саботажем.

В отношении скрывающегося за рубежом М. М. возбуждено уголовное дело по статьям о подготовке убийства лица в связи с осуществлением им государственной или политической деятельности, совершенной группой лиц, а также о препятствовании предвыборной агитации.

Суд уже выдал санкцию на арест главного подозреваемого, он официально объявлен в розыск.

В настоящее время Следственный комитет продолжает комплексное расследование. Дело ведется одновременно по статьям о подготовке убийства, незаконном обороте огнестрельного оружия и боеприпасов, а также о компьютерном саботаже. Силовики устанавливают остальных участников вооруженной группы.

Источник: Armenpress

