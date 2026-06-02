Аббас Арагчи: нарушение перемирия на любом фронте будет означать его полный срыв

Достигнутое между Ираном и США перемирие охватывает все фронты, включая Ливан.

Об этом глава МИД Ирана Аббас Арагчи написал в социальной сети американской компании Х.

Нарушение на любом из фронтов будет означать нарушение перемирия в целом, подчеркнул глава ведомства, обращаясь к властям США и Израиля.

Арагчи подчеркнул, что перемирие между Ираном и США — это «полноценное перемирие, действующее на всех фронтах, включая Ливан».

«Нарушение перемирия на любом фронте означает нарушение на всех фронтах. США и Израиль несут ответственность за последствия любого нарушения», — следует из публикации.

Утром в понедельник, 1 июня, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал армии приказ нанести авиаудары по району Дахия в столице Ливана, Бейруте.

Источник: Anadolu