Евродепутат: вступление Армении в ЕС до 2030 года маловероятно

Вопрос членства Армении в Европейском союзе по-прежнему носит скорее теоретический характер, а вступление республики до 2030 года представляется маловероятным.

Такое мнение в интервью «Известиям» выразил депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картхайзер.

По его словам, Армения пользуется симпатией в ЕС, а отношения между Ереваном и объединением продолжают постепенно углубляться. Однако, как отметил евродепутат, вопрос членства остается в значительной степени гипотетическим.

«Учитывая географическое положение Армении и сложные отношения по крайней мере с одним из ее соседей, такая кандидатура вызывает множество вопросов. Несмотря на то, что отношения между ЕС и Арменией неуклонно улучшались в последние годы, вступление до 2030 года маловероятно», — заявил Картхайзер.

Он подчеркнул, что, несмотря на позитивную динамику в сотрудничестве, реальных предпосылок для скорого вступления Армении в Евросоюз пока недостаточно.