Ален Симонян: Я при удобном случае посещу Азербайджан

Я в случае приглашения и при удобном случае посещу соседнюю страну (имеется в виду Азербайджан — ред.) и приглашу представителей всех соседних стран в Армению.

Об этом во время предвыборных дебатов на Общественном телевидении 1 июня заявил кандидат в депутаты от партии «Гражданский договор», спикер парламента Армении Ален Симонян.

«Могу раскрыть секрет: недавно в Азербайджане прошел форум, и мой азербайджанский коллега пригласила меня посетить Азербайджан. Но, к сожалению, из-за предвыборной агитации я отказался от участия в работе форума», - отметил Симонян.

Он добавил, что политические деятели должны брать на себя ответственность за мир.

